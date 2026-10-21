Fuertes vientos registrados la tarde de este martes provocó el desprendimiento del techo del Puesto de Salud de Chingora, ubicado en la jurisdicción del distrito de San Miguel, provincia de San Román.

La infraestructura, que cuenta con más de 36 años de antigüedad, quedó seriamente afectada por el fenómeno natural. Ante la emergencia, los trabajadores y usuarios mostraron su preocupación.

Los vecinos de la zona denunciaron que esta situación no es nueva y que pudo haberse evitado. Según indicaron, en reiteradas ocasiones enviaron solicitudes tanto a la Municipalidad Distrital de San Miguel como a la Red de Salud San Román solicitando el mantenimiento urgente del local, pero sus pedidos fueron ignorados. La indignación creció aún más tras el siniestro, cuando al contactar a Defensa Civil, la entidad condicionó su atención a que los propios pobladores les faciliten un vehículo para desplazarse al lugar, advirtiendo que de lo contrario recién llegarían este miércoles.

Frente a la falta de respuesta inmediata por parte de los organismos de rescate, la población de Chingora exige la intervención urgente de las autoridades locales y del sector Salud. Los pobladores hacen un llamado desesperado para que se destinen los recursos necesarios para la reparación del inmueble y se garantice una infraestructura segura y digna, ya que el puesto de salud es el único punto de atención médica accesible para las familias del sector.