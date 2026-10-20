Un agente de la Policía Municipal fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional en la ciudad de Juliaca, tras ser acusado de agredir verbal y físicamente a una comerciante ambulante. El incidente ocurrió en las inmediaciones de la plaza Bolognesi, en el marco de un supuesto operativo rutinario de ordenamiento del espacio público.

Según la denuncia de la víctima, quien se dedica a la venta de gelatinas, el fiscalizador municipal identificado como Armando Ch. B., la habría intervenido de manera brusca. Durante el altercado, el servidor público no solo la agredió, sino que además le arrojó toda su mercadería al suelo, dejándola sin sustento de trabajo.

Ante lo sucedido, la comerciante solicitó auxilio inmediato a los miembros de la PNP que se encontraban en la zona. Los efectivos policiales acudieron al lugar de los hechos, procedieron a la intervención del trabajador municipal y lo trasladaron a la comisaría para iniciar las investigaciones y diligencias correspondientes de acuerdo a la ley.

Por su parte, un funcionario de la municipalidad de San Román señaló que el agente intervenido no se encontraba de servicio al momento de los hechos, condición que agravaría su situación legal. Mientras tanto, las autoridades policiales y fiscalía continúan con el proceso de investigación para esclarecer las responsabilidades del caso.