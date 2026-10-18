Por: Feliciano Gutiérrez

Un trágico accidente de tránsito enluta a la región Puno tras registrarse un violento choque entre una camioneta y una miniván Hyundai H1, con placa de rodaje B2E-731.

El fatídico hecho ocurrió en el sector denominado Mataro Grande, sobre la carretera que conecta las localidades de Azángaro y Juliaca. El violento impacto dejó como saldo preliminar a cinco personas fallecidas, generando profunda consternación entre los transportistas y transeúntes que circulaban por el lugar.

Según la información proporcionada por los reportes preliminares, el escenario del siniestro fue desolador. Cuatro de las víctimas quedaron atrapadas en la miniván, mientras que la quinta persona fue hallada a un costado de la unidad sobre la vía. Asimismo, se dio a conocer que entre los fallecidos se encontrarían las personas: Jack Tipo P., Florencio Mejía P., Bernardo Calcina Q., Valerio Bellido Ch., y Felipe Chañi H.

Efectivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona del accidente para acordonar el área, garantizar la seguridad del tránsito vial y resguardar la escena. Posteriormente, bajo la autorización del representante del Ministerio Público, las autoridades policiales e investigadores procedieron a realizar las diligencias correspondientes para llevar a cabo el penoso levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado a la morgue.

Por el momento, las causas exactas que desencadenaron este lamentable suceso continúan siendo materia de investigación por parte de las unidades especializadas. Las autoridades competentes se encuentran realizando los peritajes técnicos y recogiendo testimonios en el lugar para determinar las responsabilidades del choque y esclarecer la dinámica en la que ocurrió esta tragedia que hoy viste de luto a la provincia de Azángaro.

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