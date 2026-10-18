La imagen del Señor de los Milagros realiza este domingo 18 de octubre su segunda salida procesional en Lima, como parte de las celebraciones del mes morado. El recorrido comenzó a las 6:00 a.m., tras una misa de campaña, desde el Santuario de las Nazarenas y congrega a integrantes de la Hermandad y fieles.

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La imagen del Cristo de Pachacamilla avanza por la avenida Tacna, luego se dirigirá por los jirones Ica y de la Unión, y la Plaza Mayor, donde recibirá homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

Según la programación, el recorrido continúa por los jirones Carabaya y Ucayali, la avenida Abancay y diversas calles del Cercado de Lima.

Posteriormente, la imagen pasará por el jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República, y continuará por los jirones Huanta, Áncash y Maynas, antes de retornar por el jirón Junín y llegar a la Iglesia del Carmen, donde las andas permanecerán hasta la siguiente salida, prevista para el lunes 19 de octubre.

Recorrido Procesional del Señor de los Milagros de Nazarenas — domingo 18 de octubre Recorrido por el Centro Histórico hasta la Iglesia del Carmen. Rogamos a nuestro Señor de los Milagros y a nuestra Santísima Virgen de la Nube, que bendigan esta jornada de fe. #HSMNazarenas https://t.co/cHNgOkFqxJ — Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas (@HSMNazarenas) September 19, 2026

Keiko Fujimori rendirá homenaje

La presidenta Keiko Fujimori rendirá esta mañana un homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros en Palacio de Gobierno.

La mandataria, acompañada de los integrantes del gabinete ministerial, recibirá al Cristo Moreno, como parte de las actividades de la segunda procesión de octubre.

Desvíos y restricciones vehiculares

Debido al recorrido, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha previsto restricciones al tránsito vehicular desde las 6:00 a.m. de este domingo hasta las 4:00 a.m. del lunes 19 de octubre. Los cierres comprenderán las vías incluidas en el trayecto y calles aledañas, entre ellas las avenidas Tacna y Abancay, y los jirones Ica, de la Unión, Carabaya, Ucayali y Junín.

La circulación se restablecerá progresivamente conforme avance la procesión y se garantice la seguridad de los participantes. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal de tránsito. Asimismo, los usuarios del transporte público deberán estar atentos a posibles modificaciones temporales de sus recorridos habituales.

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