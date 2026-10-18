La presidenta Keiko Fujimori rindió homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre, durante la segunda procesión del Cristo Moreno por las calles del Centro Histórico de Lima.

La imagen llegó a la Plaza Mayor de Lima. Luego, Cristo Morado ingresó al patio de honor de Palacio de Gobierno, donde fue recibido por la mandataria, acompañada de los integrantes del gabinete ministerial, en un ambiente de fe, esperanza y devoción.

En la parte central del Patio de Honor se apreció una imponente alfombra floral con motivos alusivos al Perú.

Como parte de su recorrido, el Cristo de Pachacamilla también recibió homenajes en la Plaza Mayor de Lima por parte del Club de la Unión y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La segunda salida procesional comenzó a las 6:00 a.m., luego de una misa de campaña en el Santuario de las Nazarenas. La imagen recorre diversas vías del Cercado de Lima y continuará hacia la avenida Abancay y el jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República.

La jornada culminará en la Iglesia del Carmen, donde las andas permanecerán hasta la siguiente salida procesional, programada para el lunes 19 de octubre. Debido al desplazamiento de la imagen, se han previsto restricciones vehiculares en las calles comprendidas en el recorrido.

Desvíos

Debido al recorrido, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha previsto restricciones al tránsito vehicular desde las 6:00 a.m. de este domingo hasta las 4:00 a.m. del lunes 19 de octubre. Los cierres comprenderán las vías incluidas en el trayecto y calles aledañas, entre ellas las avenidas Tacna y Abancay, y los jirones Ica, de la Unión, Carabaya, Ucayali y Junín.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad