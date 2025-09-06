Los policías del Área de Investigación Criminal y el fiscal de turno desarrollan diversas diligencias con el objeto de esclarecer las causas de la muerte de Alberto Yáñez Paricahua (89), cuyo cuerpo inerte carbonizado fue hallado en un canchón ubicado en la urbanización Municipal Taparachi de la ciudad de Juliaca.

Según la denuncia de los familiares, el 12 de agosto salió de su casa en el barrio Zarumilla y no retornó, generando preocupación entre los parientes quienes estuvieron buscando por diferentes lugares de la ciudad.

La tarde del viernes, un niño y su padre ingresaron al canchón en busca de una pelota y se toparon con la escalofriante escena, al observar el cuerpo inerte carbonizado de una persona de sexo masculino.

En el lugar se hicieron presentes los policías y el fiscal de turno con el objeto de realizar una serie de diligencias para esclarecer las causas de la muerte. En la escena también se hicieron presentes los familiares quienes reconocieron al octogenario desaparecido.

Las autoridades creen que esta persona murió recientemente, ya que el cuerpo aún no mostraba signos de descomposición.