Los policías de la unidad especializada y el fiscal de turno realizan diversas diligencias para esclarecer las causas de la muerte de cuatro personas, cuyos cuerpos fueron hallados cerca de una bocamina en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

Según las indagaciones, los cuerpos fueron hallados en aparente estado de abandono en las inmediaciones de la labor minera del barrio Los Olivos, generando consternación entre los pobladores y trabajadores de la zona. Tras el terrible hallazgo, los vecinos comunicaron del hecho a las autoridades para las diligencias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la unidad especializada junto con el representante del Ministerio Público para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

Se sabe que las víctimas fueron identificados como: José Q.P (Sucasco), Roger Q.P (Sucasco) Ruiz Q.M (Azángaro) y Ángel David M.C. Los cuerpos fueron internados en la morgue para la necropsia de ley que permita determinar la causa de las muertes.

Este nuevo hecho de sangre causó preocupación entre los habitantes del poblado La Rinconada y la comunidad minera, quienes esperan que las investigaciones permitan esclarecer este nuevo y lamentable suceso ocurrido en una de las zonas mineras más importantes de la región de Puno.