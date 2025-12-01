Terrible hallazgo. Consternación causó entre la población de Puno el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé de un año, aproximadamente, en la urbanización Porvenir, en el centro poblado de Jayllihuaya, en la capital de la región.

Una vecina, que pastaba sus ovejas, se percató sobre la presencia de un envoltorio de manta en medio de pastizales. Al intentar levantar la prenda, advirtió que había el cuerpo sin vida de una criatura, por lo que comunicaron a los policías.

Las moradoras dijeron que inicialmente pensaron que se trataría de un feto, pero corroboraron que era un bebé de más de un año. “Tiene que haber una drástica sanción para los responsables, esperamos que las autoridades puedan ubicarlo”, refirió una indignada vecina.

La fiscal de turno y los policías de la sección especializada realizaron el levantamiento del pequeño cuerpo para luego internarlo en la morgue. La representante del Ministerio Público refirió que esperarán los resultados de la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte y adelantó que visualizarán cámaras de seguridad para identificar a los autores que abandonaron a la criatura.