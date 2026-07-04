Efectivos de la unidad especializada de la Policía Nacional y el fiscal de turno de Juliaca realizan las diligencias tras el hallazgo del cadáver de una adulta mayor de 77 años. La víctima había sido reportada como desaparecida desde el pasado martes 23 de junio, lo que movilizó a los familiares.

La ciudadana fue identificada como Gabina Sucasaire Pacco, quien era objeto de una intensa búsqueda por parte de sus seres queridos. De acuerdo con las declaraciones de sus parientes, la mujer había salido de su vivienda y tienda —situada en la intersección del jirón Lambayeque y la avenida Circunvalación— con la intención de adquirir mercadería para abastecer su pequeña bodega.

El macabro hallazgo se produjo en horas de la mañana de este viernes, cuando los vecinos de la zona divisaron el cuerpo inerte de la anciana flotando en las aguas del río Torococha, en la urbanización Ampliación San Santiago. Los miembros del serenazgo de la ciudad acudieron al lugar para corroborar el hecho, custodiando la escena hasta la llegada de los peritos policiales y el representante del Ministerio Público.

Tras el rescate del cuerpo, un familiar de la víctima manifestó su profunda consternación y sembró sospechas sobre las causas del deceso, ya que aseguró que la anciana no tenía ningún motivo para transitar por dicho sector. Ante este escenario, la familia sospecha de un presunto homicidio motivado por disputas de un predio con otros parientes, por lo que exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer el caso.