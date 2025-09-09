Durante un patrullaje rutinario, el personal de serenazgo del municipio provincial de San Antonio de Putina halló los restos de un menor de 11 años de edad, desaparecido hace más de un año.

En la zona de totorales, a orillas del río Grande de Putina, en el sector Coraya de la comunidad de San Martín, cercano al estadio de la urbanización Jardines de Santa María, fue encontrado el esqueleto humano que, por las prendas y características, correspondería al menor Ronaldo V.M.

El menor había sido reportado como desaparecido el 19 de marzo de 2024, tras ser probablemente arrastrado por las aguas del río Combuco, en jurisdicción del distrito de Quilcapuncu.

Desde esa fecha, sus padres: Vásquez Hancco y Julia Mamani, emprendieron una búsqueda incesante, manteniendo viva la esperanza de encontrarlo.

En el lugar del hallazgo se encontró el esqueleto y, a pocos metros, el cráneo del menor, junto con las prendas que vestía el día de su desaparición, las cuales fueron clave para su identificación preliminar.

El personal de Serenazgo dio inmediato conocimiento a las autoridades competentes, a fin de que se proceda conforme a ley para el levantamiento de restos y las diligencias correspondientes.