Tras cuatro días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Wily Ch. C. (19), estudiante de la Escuela Profesional de Físico Matemático de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

El universitario había sido reportado como desaparecido desde el pasado 30 de abril, tras ser visto por última vez en las inmediaciones de la avenida Floral. El cadáver fue localizado este lunes en una zona conocida como El Bosque, generando una profunda conmoción entre sus compañeros y familiares.

Efectivos de la Policía Nacional y el fiscal de turno se trasladaron al lugar para realizar las primeras diligencias tras el reporte del hallazgo, donde el cuerpo fue hallado presuntamente suspendido de un árbol.

Las autoridades realizan varias diligencias para esclarecer las causas de la muerte, por lo que el cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto de Medicina Legal de Juliaca para la necropsia de ley.

En medio de desgarradoras escenas de dolor, los familiares de la víctima han exigido una investigación exhaustiva y transparente. La comunidad universitaria se ha sumado al pedido de justicia, solicitando que se revisen las cámaras de seguridad y se recaben testimonios que permitan esclarecer los hechos ocurridos desde el jueves pasado. Las diligencias fiscales continúan para descartar la participación de terceros en este fatídico suceso.