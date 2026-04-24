Por: Feliciano Gutiérrez

Un nuevo hecho de sangre causó consternación en la ciudad de Juliaca (Puno) durante la madrugada, cuando un hombre de 50 años, identificado como Wilfredo V.P., fue atacado a balazos por sujetos desconocidos.

El hecho ocurrió dentro de un establecimiento nocturno ubicado en el jirón José Domingo Choquehuanca. Tras el ataque, la víctima fue evacuada de emergencia hacia el hospital Carlos Monge Medrano; sin embargo, los impactos de bala provocaron su fallecimiento antes de que pudiera recibir atención médica.

Los policías de la unidad especializada y el representante del Ministerio Público se trasladaron hasta el lugar del crimen para iniciar las investigaciones de ley. Durante las diligencias, las autoridades procedieron al recojo de evidencias y la revisión de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

Tras este desenlace, los funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Román se hicieron presentes en el sector para proceder con la clausura definitiva del recinto. Se confirmó que el local operaba sin contar con licencia de funcionamiento ni medidas de seguridad.

La intervención municipal ha generado críticas entre los vecinos, quienes señalaron que este tipo de “antros” suelen ser focos de delincuencia y que las autoridades ediles actúan solo cuando ya se ha producido una tragedia.