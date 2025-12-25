Una triste Navidad pasaron los familiares de Luzmila Paucar Quispe (55), quien dejó de existir repentinamente cuando comercializaba diversos productos alusivos a la fecha en la calle céntrica de la ciudad de Juliaca.

Horas antes de la llegada de la Nochebuena, la mujer y sus parientes, en el jirón Dos de Mayo, vendían panetones, leches, chocolates y otros productos navideños. En tal circunstancia, la mujer se desvaneció y dejó de existir, pese al intento de auxiliar de parte de una de sus hijas.

“El puesto donde Luzmila Paucar Quispe vendía productos navideños en el jirón Dos de Mayo, en Juliaca, quedó vacío tras su repentino fallecimiento en plena vía pública.”

Mientras esperaban al fiscal y policías de sección especializada; sus compañeras comerciantes y serenos, conmovidos por lo ocurrido, ayudaron a vender la mercaría de la víctima a los transeúntes como una forma de apoyo a la familia doliente. La infortunada mujer, al parecer, presentaba síntomas de asma.

El fiscal de turno Raúl Quilla Faijo, los policías y el médico legista desarrollaron las diligencias de levantamiento del cadáver para posteriormente internarlo en la morgue del Instituto de Medicina Legal de la urbanización La Capilla. Sus demás parientes también llegaron al lugar y protagonizaron escenas de llanto, en una noche que debió ser alegría y felicidad.Di