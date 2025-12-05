Luego del incendio que cobró la vida de 10 personas en la capital de la provincia de Huancané, los médicos legistas del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para el reconocimiento e identificación oficial de las personas fallecidas.

Estas acciones se desarrollan en presencia del fiscal de turno, en medio de escenas de dolor de los familiares. Gran cantidad de personas están concentradas en la puerta de la morgue del hospital.

Asimismo, en la mañana los familiares de las personas fallecidas llegaron al local municipal. Allí cuestionaron al alcalde, Valerio Tapia, y a sus funcionarios por haber permitido el funcionamiento del local sin licencia de funcionamiento.

Luego, pidieron a la autoridad edil que se traslade a la morgue para ver cómo terminaron sus seres queridos. Mientras que los funcionarios hicieron caminar con carteles en mano.

La autoridad edil se comprometió a apoyar en las investigaciones y a los familiares de las víctimas del incendio.

LISTA PRELIMINAR DE FALLECIDOS:

Por las características y por versión de los familiares, dieron a conocer la lista preliminar de fallecidos.

1.- ROSY GABRIELA HUANCA RAMOS

2.- DIEGO MACHACA APAZA

3.- PITER MAMANI SANCHO

4.- ROLINSON ZAPATA ZEGARRA

5.- EDELMIRA HUAHUALUQUE LIPE

6.- RONALDO FLORES VILCA

7.- CRISTIAN ANTONY COAQUIRA CCAMA

8.- ORLIK LENIN CONDORI SANCHO

9.-SADIT MEDALI USCANTARA CLAVIJO

10.- NN