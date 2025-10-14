Consternación causó entre la población de Juliaca un macabro hallazgo. Dos cuerpos, de personas de masculino, fueron encontrados carbonizados en la intersección de las avenidas Chilla y Modesto Borda, en la urbanización San Matías.

El descubrimiento ocurrió la mañana de este lunes por una trabajadora de limpieza municipal, quien alertó de inmediato a los agentes de serenazgo que patrullaban la zona. Al llegar al lugar, los serenos constataron que uno de los cuerpos se encontraba maniatado con alambre, lo que refuerza la hipótesis de un doble homicidio.

Los policías de la sección especializada y el fiscal de turno creen que ambos previamente fueron torturados.

Las autoridades no descartan que las víctimas hayan sido asesinadas en otro punto de la ciudad y luego trasladados hasta la zona para ser incineradas para borrar las evidencias.

IDENTIFICAN

En la tarde, las autoridades identificaron a los fallecidos como: James René Huaquipaco Ortiz (natural de Juliaca) y Kener Rojas Rocca (natural de Cusco).

Los policías siguen las investigaciones con el objeto de esclarecer las causas del horrendo crimen que causó consternación entre la población. Una de las hipótesis que manejan es “ajuste de cuentas”.