El personal del Área de Policía Fiscal de Ilave, provincia de El Collao, durante un operativo logró la intervención de un vehículo de transporte de carga con mercadería de presunto origen ilícito, en la carretera binacional Desaguadero-Moquegua, a la altura del centro poblado de Sicuyani.

Durante el desarrollo del operativo se intervino al vehículo de marca Volvo, modelo FH, perteneciente a una empresa de transporte de carga, conducido por un ciudadano de 50 años de edad. Al realizar el registro preliminar, se hallaron cajas y sacos de polietileno conteniendo diversas prendas de vestir, zapatillas y accesorios de marcas reconocidas, sin la documentación legal correspondiente, lo que evidencia la comisión de delitos contra la propiedad industrial (falsificación, uso indebido de marcas/patentes) y delitos aduaneros (contrabando).

Posteriormente, en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), con participación del Ministerio Público, personal policial especializado y representantes de Aduanas, se realizó la diligencia de deslacrado, verificación y conteo de la mercadería incautada el mismo que fue valorizada en aproximadamente S/ 3,369,600.00 (tres millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos soles).

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar al propietario de la mercadería incautada. Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a desarrollar actividades comerciales dentro del marco de la legalidad vigente.