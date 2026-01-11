Al menos 10 viviendas fueron consumidas este domingo por un incendio en el barrio Independencia del centro poblado Cerro Lunar, distrito de Ananea en la provincia San Antonio de Putina, región Puno.​

Las casas, construidas con calaminas, madera y materiales altamente inflamables, fueron consumidas rápidamente por las llamas, según relataron testigos del siniestro.​ Pobladores del lugar, junto con efectivos del Serenazgo de Ananea, lograron sofocar el fuego utilizando baldes con agua mientras aguardaban la llegada de apoyo especializado.​

Los bomberos de la ciudad de Juliaca se trasladaron hasta la zona para apoyar en la atención de la emergencia, aunque la situación ya había sido controlada por los esfuerzos comunitarios.​Hasta el momento no se reportan personas heridas, lo que representa un alivio para las familias afectadas por la pérdida total de sus viviendas.​

Personal de la Policía Nacional del Perú inició las diligencias correspondientes para determinar las causas que originaron el devastador incendio.​ Las autoridades aún no han establecido si el siniestro fue accidental o si existen factores que requieran mayor investigación en la zona alta de Puno.​