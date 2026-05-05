Los policías y el fiscal de turno realizan varias diligencias para esclarecer las causas de la muerte del interno César Velásquez Montoya alias “Chino Malaco”, en el establecimiento penitenciario de Juliaca. Según los informes preliminares, la víctima habría perdido la vida tras recibir impactos de bala por parte de otro recluso.

Este hecho ocurrió la tarde de este lunes en el patio del recinto. El principal sospechoso del crimen sería un reo también natural de Trujillo apodado como “Oliver”.

Ante el reporte del deceso, el fiscal de turno y peritos de criminalística se desplazaron al centro penitenciario para proceder con el levantamiento del cadáver y el recojo de las evidencias.

Las diligencias buscan identificar a los responsables directos y determinar si hubo complicidad u omisión de funciones por parte del personal de guardia.

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han guardado silencio y no han emitido un pronunciamiento oficial que aclare los pormenores del hecho.

ANTECEDENTES

Este trágico suceso se suma a un historial reciente de violencia en el mismo penal. El pasado 14 de marzo, se registró la muerte del interno Flavio M. A., quien presuntamente fue torturado por dos reos extranjeros. Cabe destacar que, por aquel caso, un agente del INPE se encuentra bajo investigación por permitir el acceso de los agresores a la zona de aislamiento.

La recurrencia de estos hechos de sangre pone en tela de juicio la integridad de los protocolos de custodia y la seguridad interna en el referido establecimiento.