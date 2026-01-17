El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno dictó 9 meses de prisión preventiva contra la imputada Danitza Anel Pilco Laura (20), investigada por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de quien en vida fue Yeison Rony Olivera Flores (20).

De acuerdo con la investigación fiscal, ambos convivían en un inmueble alquilado ubicado en el jirón Argentina N.° 130, cerca de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), donde los dos cursaban estudios universitarios.

De las diligencias preliminares señalan que, la noche previa al deceso, se habría producido una discusión entre las partes, la cual habría derivado en agresiones físicas, en un contexto de convivencia conflictiva que es materia de investigación.

Durante las agresiones, el agraviado Yeison Rony Olivera Flores (Q.E.V.F.) habría resultado gravemente herido tras sufrir una lesión punzocortante a la altura del pecho, comprometiendo órganos vitales, lesión que finalmente le ocasionó la muerte.

En la audiencia, la actriz refirió que “yo la amaba, él se comportaba de manera violenta, yo traté de defenderme como pude, nunca quise hacer daño, me quieren hacer ver como una persona sanguinaria y no es así”, dijo.

El magistrado valoró los elementos de convicción y dispuso la imposición de la medida coercitiva, con la finalidad de asegurar la presencia de la imputada durante el proceso y garantizar el normal desarrollo de la investigación.

Asimismo, el Juzgado ordenó el internamiento de la imputada en el Establecimiento Penitenciario que determine el INPE, mientras continúan las investigaciones dentro del plazo legal correspondiente.