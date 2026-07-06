Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, participó en el segundo foro sobre el Puerto Seco de Juliaca, evento que reunió a autoridades de Lima y a una delegación de Bolivia. Durante su intervención, destacó la importancia de esta infraestructura para fortalecer la conexión logística de Puno con mercados nacionales e internacionales. “El Puerto Seco ha avanzado bastante del año pasado a este año, y el área está delimitada”, indicó.

El titular de ProInversión señaló que la entidad trabaja en el diseño del proyecto y en la articulación con operadores vinculados al transporte de carga. “ProInversión ha trabajado en el proyecto específico del Puerto Seco, en la búsqueda de los inversionistas que se harán cargo del desarrollo”, afirmó. La iniciativa se conectará inicialmente con el puerto de Matarani, por donde saldrá la carga, y con PeruRail, concesionario de la línea férrea. También se enlazará con la carretera Interoceánica, que pasa por Juliaca y permite la conexión con Brasil.

El proyecto contempla una futura expansión ferroviaria hacia Bolivia, país que requiere una salida comercial al Pacífico. Además, el Puerto Seco concentraría servicios como Sunat, Aduanas y operaciones logísticas propias de una infraestructura portuaria, desde donde la mercadería podría trasladarse por ferrocarril o carretera hacia Matarani y otros puertos como Ilo, Tacna, Corío, Callao y Chancay. Para Puno, esta infraestructura abriría el mercado brasileño a productos como café, carne y quinua, lo que permitiría una salida más eficiente de la producción regional y una mejora en su valor comercial.