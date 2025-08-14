Una madre de familia de 50 años, aproximadamente, se debate entre la vida y muerte luego de ser atacada con arma punzocortante, presuntamente por su ex pareja, en el distrito de Chucuito, en la provincia de Puno.

La tarde de este miércoles, la mujer de nombre Betty P.C (50) fue trasladada de emergencia por el personal de SAMU hasta el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno. El médico de turno sostuvo que la paciente ingresó con múltiples lesiones cortantes en el rostro y la cabeza.

“Hemos tratado de estabilizarla, tiene múltiples lesiones en la cabeza y su pronóstico es bastante crítico”, sostuvo el galeno.

Los policías de sección especializada y el fiscal de turno de Puno llegaron hasta un inmueble del sector Potojani Grande, en el distrito de Chucuito, donde realizaron las diligencias de ley respecto al presunto intento de feminicidio.

Según los vecinos, la madre de familia fue atacada por su ex pareja identificado como Eugenio Mamani Mamani, quien posteriormente se habría dado a la fuga. Los policías realizan intensa búsqueda para ubicar al presunto agresor.