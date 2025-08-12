Puno vive otra tragedia en sus carreteras. Una adulta mayor y su hijo perdieron la vida la mañana de este martes luego de que el mototaxi en el que viajaban fuera violentamente embestido por un automóvil en el kilómetro 44 de la vía Juliaca-Arapa, provincia de Azángaro.

Las víctimas fueron identificadas como Benigna Gutiérrez Sánchez (83) y su hijo Ruperto Yucasi Gutiérrez (55), quien conducía la unidad menor con destino al distrito de Arapa para cobrar el beneficio social Pensión 65.

Según las primeras diligencias, el automóvil de placa V6Q-052, conducido por Jhon Mamani Condori (22), impactó por la parte posterior al mototaxi y lo arrastró más de 30 metros. La colisión provocó la muerte instantánea de madre e hijo, cuyos cuerpos quedaron a un costado de la vía.

Testigos indicaron que el automóvil se dio a la fuga tras el accidente, pero fue interceptado en la entrada del distrito de Chupa, donde había sufrido un despiste. El conductor presentaba lesiones y fue trasladado a un centro de salud bajo custodia policial.

Familiares de las víctimas llegaron al lugar y exigieron una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares contra el chofer, quien permanece detenido por el presunto delito de homicidio culposo.