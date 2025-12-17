Un incendio, originado por una chispa de soldadura, causó pánico entre los comerciantes de la plaza 24 de Octubre de Juliaca. La mercadería depositada en dos stands, en pabellón de ropas, terminaron convertidas en cenizas.

Antes de las 10 de la mañana de este martes, los comerciantes y transeúntes se percataron que el fuego consumía la mercadería de un puesto de venta, generando un gran movimiento en la zona. El stand estaba cerrado, por lo que tuvieron que abrir por la fuerza para sofocar el fuego e intentar salvar la mercadería consistente en ropas de abrigo.

Otros vendedores de los puestos aledaños, se dedicaron a sacar sus productos, ya que el fuego se expandía. Tras denodados esfuerzos, luego de más de 30 minutos, lograron controlar la emergencia, sin embargo, la mercadería de dos puestos terminaron convertidos en cenizas. Los funcionarios de Defensa Civil dijeron que otros 5 stands también fueron afectados en un 20%.

La propietaria del negocio más perjudicada llegó al lugar y refirió que toda su mercadería y sus documentos se quemaron. Además, añadió que las pérdidas en mercadería están valorizadas en 100 mil soles, aproximadamente.

Los bomberos se constituyeron cuando ya habían controlado el incendio. Uno de los voluntarios refirió que demoraron en llegar a la zona debido a la congestión vehicular en las calles céntricas de la ciudad. “Invoco a los transportistas, cuando hay este tipo de emergencias que nos den pase”, agregó.