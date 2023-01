Tras una intensa jornada de trabajo, funcionarios del Gobierno Regional (GORE) Puno identificaron varios problemas en el sector salud. Sobre los resultados y tareas encomendadas, el gerente de Desarrollo Social de la referida entidad, José Luis Velásquez Garambel, dio a conocer un problema que, ciertamente, es preocupante. “No tenemos médicos especialistas en la región. Y no es que, no se estén especializando, sino que, un aproximado de 500, se encuentran trabajando fuera, amparados en sendos destaques.

“Esto es inaceptable. Se debe tener en cuenta que, a estos profesionales se les continúa pagando con presupuestos de Puno”, sostuvo el funcionario. Esta situación no es nueva, asevera Velásquez. “En todo caso debemos tomar medidas correctivas”, propone.

Revisión

Ante las evidencias, en conversación con Diario Correo, el funcionario, consideró sumamente importante la comprobación de cada una de las resoluciones de destaque, pues, existen sospechas respecto a la probidad de las mismas. “Es un derecho que tiene el trabajador, sin duda alguna, pero, tiene que estar dentro del marco de la legalidad”, subrayó.

Especialistas

Sin embargo, algunas estimaciones hechas por el funcionario carecen de sustento. De acuerdo al Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección Regional de Salud (Diresa) 2022, el número de médicos - en general - no alcanzan los mil. Velásquez, sostiene que existen 856 especialistas. No solo eso, fuentes de la misma institución, señalan que, efectivamente, hay una buena cantidad de profesionales que han sido destacados a otras regiones, pero, no solo se trata de médicos, sino de enfermeras, obstetras, entre otros. Con relación a resoluciones de destaque emitidas por el actual director de Salud, el funcionario refirió que dentro de la región, sí, es posible.