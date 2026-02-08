Por: Feliciano Gutiérrez

Luego de disfrutar de las danzas con trajes autóctonos; la celebración de la Festividad de la Virgen de la Candelaria sigue con uno de los momentos más esperados: los concursos de danzas con trajes de luces que se desarrollarán los días 8, 9 y 10 de febrero.

La música, el brillo y la devoción llenan la ciudad con el talento y la energía de miles de danzarines de 97 conjuntos de trajes de luces. Este domingo se realizará el concurso en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Los días lunes y martes, los danzarines y músicos harán deleitar al público, nacional y extranjero, con el tradicional pasacalle en veneración a la Virgen de la Candelaria, patrona de Puno.

Desde días anteriores ya llegan a la capital de la región miles de visitantes para ser parte de esta gran expresión de fe y cultura, acompañando y valorando las tradiciones que fortalecen la identidad puneña y proyectan a Puno como capital del folclore del Perú.

La mañana del sábado, pese a las lluvias, diversos conjuntos y devotos participaron en la misa de alba en el Santuario, luego en la tarde realizaron los ensayos generales, listos para los concursos de danzas.

ORDEN DE PRESENTACIÓN CONCURSO DE DANZAS DE TRAJES DE LUCES

1. Asociación Cultural Diablada Confraternidad Huáscar

2. Centro Cultural Melodías El Collao – Ilave

3. La Gran Confraternidad Llamerada Virgen de la Candelaria Central Puno

4. Morenada San Martín

5. Asociación Folklórica Andino Amazónico Tobas Central Perú

6. Asociación Romeos de Candelaria

7. Conjunto de Danzas Altiplánicas de la UNI (Tuntuna UNI)

8. Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada Amigos de la PNP

9. Centro Cultural Sentimiento Sikuris Las Vicuñas de la Inmaculada – Lampa

10. Gran Morenada Salcedo

11. Confraternidad Central Tobas Sur

12. Asociación Juvenil Puno Sikuris 27 de Junio (AJP)

13. Confraternidad Poderosa y Espectacular Morenada San Valentín – Ilave

14. Conjunto de Zampoñas y Danzas UNI

15. Conjunto Clasificado Salida de Manco Cápac y Mama Ocllo 2026

16. Sociedad de Expresión Cultural Sikuris Wara Wara Mayras Hujatasani – Huancané

17. Escuela de Arte “José Carlos Mariátegui” Zambos Tundiques

18. Confraternidad Diablada San Antonio

19. Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de Septiembre – Ilave

20. Conjunto Folklórico Morenada Orkapata

21. Caporales Centro Cultural Andino

22. Conjunto de Músicos y Danzas Autóctonas “Wiñay Qhantati” Ururi – Conima

23. Morenada Huasapata

24. Conjunto Folklórico La Llamerada del Club Juvenil Andino de Lampa

25. Agrupación de Sikuris Raíces Aymaras – Ilave “Asikuri”

26. Asociación Folklórica Diablada Azoguin

27. Confraternidad Morenada Santa Rosa – Puno

28. Asociación Folklórica Caporales San Valentín

29. Grupo de Arte 14 de Septiembre – Moho

30. Conjunto de Arte y Folklore Sikuris Juventud Obrera

31. Morenada Central Galeno – Dr. Ricardo J. Ruelas Rodríguez

32. Asociación Folklórica Caporales “Sambos con Sentimiento y Devoción Porteño”

33. Rey Moreno Laykakota

34. Asociación Cultural Sangre Indomable – Azángaro

35. Poderosa Espectacular Waca Waca Alto Puno

36. Cofradía de Negritos Chacón Beaterio de Huánuco

37. Morenada Virgen de la Candelaria – Mandachitos

38. Expresión Cultural Milenarios de Sikuris Internacional Los Rosales – Rosaspata

39. Asociación La Voz Cultural Khantus 13 de Mayo – distrito Huayrapata

40. Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur – Puno

41. Asociación Cultural Kullahuada Virgen María de la Candelaria

42. Waca Waca del Barrio Porteño

43. Asociación Folklórica “Caporales Victoria” – Puno

44. Asociación de Zampoñistas y Danzas Autóctonas San Francisco de Borja – Yunguyo

45. Agrupación Cultural Milenaria de Sikuris Internacional Huarihuna Rosaspata

46. Conjunto Clasificado Salida de Manco Cápac y Mama Ocllo 2025

47. Tradicional Diablada Porteño

48. Tradicional Rey Moreno San Antonio

• Wifalas San Francisco Javier de Muñani (Campeón en Danzas Originarias 2025)

49. Confraternidad Cultural Wacas Puno

50. Asociación Morenada Porteño

51. Agrupación Sociedad Cultural Autóctono Sikuris Wila Marka de Conima

52. Asociación Folklórica Tinkus Señor de Machallata

53. Asociación Cultural Zampoñistas Lacustre del Barrio José Antonio Encinas

54. Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno

55. Auténticos Avarachis Tawantinsuyu Ayllu Uuyo – Sandia

56. Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista

57. Sociedad Centro Social de Folklore y Cultura: Sikuris y Danzas Autóctonas

58. Agrupación Kullahuada Victoria

59. Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras de Huancané

60. Asociación Cultural Ecologista Etnias Amazónicas del Perú – Biodanza

61. Asociación de Arte, Cultura y Folklore Caporales de Siempre – Pitones

62. Confraternidad Morenada Intocables Juliaca MIA

63. Asociación Cultural de Sikuris Los Aymaras de Huancané

64. Conjunto de Zampoñas “Expresión Cultural” del Centro Poblado de Ocoña – Ilave

65. Conjunto “Rey Caporal Independencia” – Puno

66. Asociación Folklórica Waca Waca Santa Rosa

67. Asociación Cultural Folklórica Caporales Huáscar

68. Morenada Laykakota

69. Conjunto Folklórico Los Caporales de la Tuntuna del Barrio Miraflores Catumi

70. Agrupación Sangre Chumbivilcana – Danza Huaylia Chumbivilcana – Cusco

71. Fraternidad Artística Sambos Caporales Señor de Qollor-Ritty

72. Conjunto Sikuris 15 de Mayo de Cambria – Conima

73. Diablada Confraternidad Victoria

74. Agrupación de Zampoñistas del Altiplano del Barrio Huasapata – Puno

75. Asociación Cultural Folklórica “Legado Caporal”

76. Auténticos Avarachis de Antalla Palca – Lampa

77. Asociación Cultural Folklórica Tobas Amazonas Anata

78. Asociación Cultural Morenada Azoguin

79. Centro Social Kullawada Central Puno

80. Asociación de Arte y Folklore Caporales San Juan Bautista – Puno

81. Conjunto Clasificado Salida de Manco Cápac y Mama Ocllo 2025

82. Centenario Conjunto Sikuris del Barrio Manazo

83. Agrupación Cultural Sikuris “Claveles Rojos” de Huancané

84. Fraternidad Caporales Virgen de la Candelaria “Vientos del Sur”

85. Poderosa y Espectacular Morenadas Bellavista

86. Asociación Cultural de Sikuris Proyecto Pariwanas de Huancané

87. Asociación Cultural Genuinos Avarachis de Paratia – Lampa

88. Conjunto de Zampoñistas Juventud Paxa “JUPAX”

89. Conjunto Morenada “Ricardo Palma”

90. Asociación Juvenil Cabanillas Sikuris AJC

91. Asociación Folklórica Diablada “Centinelas del Altiplano”

92. Asociación Folklórica Virgen de la Candelaria – AFOVIC

93. Fabulosa Morenada Independencia

94. Taller de Arte, Música y Danza “Real Asunción” – Juli

95. Juventud Tinkus del Barrio Porteño

96. Conjunto de Danzas y Música Autóctona Qhantati Ururi de Conima

97. Centro Universitario de Folklore y el Conjunto de Zampoñas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (CISM)