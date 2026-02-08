Por: Feliciano Gutiérrez
Luego de disfrutar de las danzas con trajes autóctonos; la celebración de la Festividad de la Virgen de la Candelaria sigue con uno de los momentos más esperados: los concursos de danzas con trajes de luces que se desarrollarán los días 8, 9 y 10 de febrero.
La música, el brillo y la devoción llenan la ciudad con el talento y la energía de miles de danzarines de 97 conjuntos de trajes de luces. Este domingo se realizará el concurso en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.
Los días lunes y martes, los danzarines y músicos harán deleitar al público, nacional y extranjero, con el tradicional pasacalle en veneración a la Virgen de la Candelaria, patrona de Puno.
Desde días anteriores ya llegan a la capital de la región miles de visitantes para ser parte de esta gran expresión de fe y cultura, acompañando y valorando las tradiciones que fortalecen la identidad puneña y proyectan a Puno como capital del folclore del Perú.
La mañana del sábado, pese a las lluvias, diversos conjuntos y devotos participaron en la misa de alba en el Santuario, luego en la tarde realizaron los ensayos generales, listos para los concursos de danzas.
ORDEN DE PRESENTACIÓN CONCURSO DE DANZAS DE TRAJES DE LUCES
1. Asociación Cultural Diablada Confraternidad Huáscar
2. Centro Cultural Melodías El Collao – Ilave
3. La Gran Confraternidad Llamerada Virgen de la Candelaria Central Puno
4. Morenada San Martín
5. Asociación Folklórica Andino Amazónico Tobas Central Perú
6. Asociación Romeos de Candelaria
7. Conjunto de Danzas Altiplánicas de la UNI (Tuntuna UNI)
8. Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada Amigos de la PNP
9. Centro Cultural Sentimiento Sikuris Las Vicuñas de la Inmaculada – Lampa
10. Gran Morenada Salcedo
11. Confraternidad Central Tobas Sur
12. Asociación Juvenil Puno Sikuris 27 de Junio (AJP)
13. Confraternidad Poderosa y Espectacular Morenada San Valentín – Ilave
14. Conjunto de Zampoñas y Danzas UNI
15. Conjunto Clasificado Salida de Manco Cápac y Mama Ocllo 2026
16. Sociedad de Expresión Cultural Sikuris Wara Wara Mayras Hujatasani – Huancané
17. Escuela de Arte “José Carlos Mariátegui” Zambos Tundiques
18. Confraternidad Diablada San Antonio
19. Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de Septiembre – Ilave
20. Conjunto Folklórico Morenada Orkapata
21. Caporales Centro Cultural Andino
22. Conjunto de Músicos y Danzas Autóctonas “Wiñay Qhantati” Ururi – Conima
23. Morenada Huasapata
24. Conjunto Folklórico La Llamerada del Club Juvenil Andino de Lampa
25. Agrupación de Sikuris Raíces Aymaras – Ilave “Asikuri”
26. Asociación Folklórica Diablada Azoguin
27. Confraternidad Morenada Santa Rosa – Puno
28. Asociación Folklórica Caporales San Valentín
29. Grupo de Arte 14 de Septiembre – Moho
30. Conjunto de Arte y Folklore Sikuris Juventud Obrera
31. Morenada Central Galeno – Dr. Ricardo J. Ruelas Rodríguez
32. Asociación Folklórica Caporales “Sambos con Sentimiento y Devoción Porteño”
33. Rey Moreno Laykakota
34. Asociación Cultural Sangre Indomable – Azángaro
35. Poderosa Espectacular Waca Waca Alto Puno
36. Cofradía de Negritos Chacón Beaterio de Huánuco
37. Morenada Virgen de la Candelaria – Mandachitos
38. Expresión Cultural Milenarios de Sikuris Internacional Los Rosales – Rosaspata
39. Asociación La Voz Cultural Khantus 13 de Mayo – distrito Huayrapata
40. Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur – Puno
41. Asociación Cultural Kullahuada Virgen María de la Candelaria
42. Waca Waca del Barrio Porteño
43. Asociación Folklórica “Caporales Victoria” – Puno
44. Asociación de Zampoñistas y Danzas Autóctonas San Francisco de Borja – Yunguyo
45. Agrupación Cultural Milenaria de Sikuris Internacional Huarihuna Rosaspata
46. Conjunto Clasificado Salida de Manco Cápac y Mama Ocllo 2025
47. Tradicional Diablada Porteño
48. Tradicional Rey Moreno San Antonio
• Wifalas San Francisco Javier de Muñani (Campeón en Danzas Originarias 2025)
49. Confraternidad Cultural Wacas Puno
50. Asociación Morenada Porteño
51. Agrupación Sociedad Cultural Autóctono Sikuris Wila Marka de Conima
52. Asociación Folklórica Tinkus Señor de Machallata
53. Asociación Cultural Zampoñistas Lacustre del Barrio José Antonio Encinas
54. Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno
55. Auténticos Avarachis Tawantinsuyu Ayllu Uuyo – Sandia
56. Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista
57. Sociedad Centro Social de Folklore y Cultura: Sikuris y Danzas Autóctonas
58. Agrupación Kullahuada Victoria
59. Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras de Huancané
60. Asociación Cultural Ecologista Etnias Amazónicas del Perú – Biodanza
61. Asociación de Arte, Cultura y Folklore Caporales de Siempre – Pitones
62. Confraternidad Morenada Intocables Juliaca MIA
63. Asociación Cultural de Sikuris Los Aymaras de Huancané
64. Conjunto de Zampoñas “Expresión Cultural” del Centro Poblado de Ocoña – Ilave
65. Conjunto “Rey Caporal Independencia” – Puno
66. Asociación Folklórica Waca Waca Santa Rosa
67. Asociación Cultural Folklórica Caporales Huáscar
68. Morenada Laykakota
69. Conjunto Folklórico Los Caporales de la Tuntuna del Barrio Miraflores Catumi
70. Agrupación Sangre Chumbivilcana – Danza Huaylia Chumbivilcana – Cusco
71. Fraternidad Artística Sambos Caporales Señor de Qollor-Ritty
72. Conjunto Sikuris 15 de Mayo de Cambria – Conima
73. Diablada Confraternidad Victoria
74. Agrupación de Zampoñistas del Altiplano del Barrio Huasapata – Puno
75. Asociación Cultural Folklórica “Legado Caporal”
76. Auténticos Avarachis de Antalla Palca – Lampa
77. Asociación Cultural Folklórica Tobas Amazonas Anata
78. Asociación Cultural Morenada Azoguin
79. Centro Social Kullawada Central Puno
80. Asociación de Arte y Folklore Caporales San Juan Bautista – Puno
81. Conjunto Clasificado Salida de Manco Cápac y Mama Ocllo 2025
82. Centenario Conjunto Sikuris del Barrio Manazo
83. Agrupación Cultural Sikuris “Claveles Rojos” de Huancané
84. Fraternidad Caporales Virgen de la Candelaria “Vientos del Sur”
85. Poderosa y Espectacular Morenadas Bellavista
86. Asociación Cultural de Sikuris Proyecto Pariwanas de Huancané
87. Asociación Cultural Genuinos Avarachis de Paratia – Lampa
88. Conjunto de Zampoñistas Juventud Paxa “JUPAX”
89. Conjunto Morenada “Ricardo Palma”
90. Asociación Juvenil Cabanillas Sikuris AJC
91. Asociación Folklórica Diablada “Centinelas del Altiplano”
92. Asociación Folklórica Virgen de la Candelaria – AFOVIC
93. Fabulosa Morenada Independencia
94. Taller de Arte, Música y Danza “Real Asunción” – Juli
95. Juventud Tinkus del Barrio Porteño
96. Conjunto de Danzas y Música Autóctona Qhantati Ururi de Conima
97. Centro Universitario de Folklore y el Conjunto de Zampoñas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (CISM)