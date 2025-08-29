Los policías de la unidad especializada de Juliaca y el fiscal de Ananea realizan varias diligencias con el objeto de esclarecer el crimen de un molinero, en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

Los agentes, luego de ser alertados, se constituyeron hasta el sector denominado Curva, en el barrio Santa Rita. En un ambiente de calamina observaron el cuerpo sin vida de un varón, quien fue asesinado por dos sujetos desconocidos.

Por versión de los familiares, la víctima fue identificada como Gordoño Ramírez Quispe (46), quien se desempeñaba como molinero. Refieren que dos sujetos armados llegaron a la zona para disparar a quemarropa al infortunado ciudadano.

Las autoridades, durante la madrugada, desarrollaron el levantamiento del cadáver y otras diligencias con el objeto de esclarecer este terrible crimen. El cuerpo inerte fue trasladado e internado en la morgue para la necropsia de ley.

En la región de Puno, el centro poblado La Rinconada, es otra de las zonas donde se incrementó en forma considerable los asaltos, asesinatos y otros hechos delictivos.