Trágico accidente. Un motociclista de 21 años de edad falleció la madrugada de este viernes luego que la unidad menor que conducía impactó violentamente contra un camión en la vía Juliaca-Huancané, cerca del puente Independencia.

El conductor de la unidad menor, Darwin Huaraya Cáceres, falleció en forma instantánea con cráneo destrozado tras colisionar con el camión que se dio a la fuga. La víctima, al parecer, se dirigía al domicilio de su enamorada para recoger y llevar al paradero de la ciudad de Puno.

La cámara de seguridad registró cómo el motociclista impactó violentamente a la parte posterior de la carrocería del camión que se desplazaba en sentido contrario. La causa del accidente sería exceso de velocidad.

Los policías y el fiscal de turno desarrollaron el levantamiento del cadáver para luego internarlo en la morgue del Instituto de Medicina Legal. Los familiares también llegaron al lugar del accidente y protagonizaron dolorosas escenas.