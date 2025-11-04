Un trágico accidente se registró la madrugada de este martes en el centro de Juliaca, provincia de San Román, región Puno, donde un motociclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta que se dio a la fuga.

La víctima fue identificada como Ronald Ticona Coila (35), quien conducía una motocicleta lineal por el jirón Cahuide, cuando fue impactado violentamente por una camioneta blanca, según relataron testigos del hecho.

Víctima impactó contra un poste de videovigilancia

Tras el choque, el conductor y su vehículo menor terminaron impactando contra un poste de una cámara de videovigilancia. Agentes del serenazgo municipal de Juliaca llegaron al lugar y constataron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

Los efectivos comunicaron el hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público para las diligencias del levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones.

Familiares piden justicia

En la escena del accidente se hallaron partes del parachoques del vehículo que habría causado la tragedia, lo que podría ayudar a identificar al responsable.

Familiares y allegados de Ticona Coila protagonizaron escenas de dolor, exigiendo a las autoridades que se capture al conductor que se dio a la fuga. El fallecido se desempeñaba como analista en una entidad financiera y deja en la orfandad a dos hijos menores de edad.