Cientos de personas, en medio de llanto y dolor, dieron último adiós a una madre de familia que dejó en orfandad a 3 hijos, una de ellas con discapacidad, luego de ser embestida violentamente por un vehículo manejado por una persona en estado de ebriedad, en el kilómetro 6 de la vía Juliaca-Huancané.

El accidente ocurrió la mañana del domingo en circunstancias que Sabina Luque Vilcapaza (41) y su hijo de 12 años de nombre Joel, a bordo de un triciclo, se dirigían a vender jugo de quinua. Tras ser arrollados, la mujer pereció en el acto, mientras que su hijo sobrevivió y protagonizó desgarradoras escenas de dolor que conmovió a la población.

La historia de la familia causó consternación entre la población del distrito de San Miguel y Juliaca. Luque Vilcapaza, madre soltera, era sustento de sus tres hijos (de 17, 12 y 8 años). Tras el velatorio en una vivienda de su vecina, la tarde de este martes el féretro fue trasladado por una multitud, en medio de llanto, hasta el cementerio La Capilla. Su hija de 17 años con parálisis cerebral, en silla de ruedas, conmovió a la multitud. El niño de 12 años y la menor de 8 años no podían contener el dolor, inclusive en un momento se desmayaron.

MÁS DE 100 MIL EN DONATIVOS

Por tercer día consecutivo, cientos de personas este martes continuaron apoyando con dinero y víveres. El fiscal de Familia, en medios locales, informó que hasta la noche del lunes se contabilizó 108 mil soles, además de gran cantidad de diversos productos.

Refirió que el dinero será depositado a una cuenta mancomunada, entre familiares y autoridades locales, para el manejo transparente de los donativos. Paralelamente una persona responsable de una página de internet también pidió apoyo económico y materiales de construcción para la edificación de la vivienda para los huérfanos. Aunque todavía no informó sobre la cantidad de apoyo recibido.

Por su lado, el alcalde de San Miguel, Cristin Mamani, el lunes se comprometió a iniciar con la construcción de la vivienda para los huérfanos, pero este martes la autoridad no apareció en el lugar. Su asesor alegó que apoyarían con algunos materiales en la construcción, pero ya no en su integridad, incumpliendo su compromiso.

PRISIÓN PREVENTIVA

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó 5 meses de prisión preventiva contra Javier Valerio Choque Vargas, investigado por presuntamente conducir en estado de ebriedad y atropellar a Sabina Luque Vilcapaza, causándole la muerte y dejando en orfandad a tres menores de edad.

La decisión fue adoptada por la jueza Jackeline Reina Luza Cáceres, tras evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, los cuales permitieron sustentar la medida coercitiva solicitada. El investigado cumplirá la medida en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad competente, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes dentro del plazo de investigación preparatoria.