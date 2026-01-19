Trágico accidente. Un niño de 8 años de edad dejó de existir y otras dos personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito que ocurrió la madrugada de este domingo en una calle céntrica del distrito de Juliaca, provincia de Chucuito.

Por causas aún en investigación, en el jirón Lima, el camión de placa ADM-736, conducido por Wilber Pari Guerra (43), colisionó contra una vivienda de material rústico, además de afectar a un vehículo menor que estaba estacionado en el lugar.

Tras el accidente falleció el menor identificado como Lennin Josué P.M (08). Asimismo, el conductor y la mujer de nombre Antonia Mamani Pilco (38) resultaron heridos por lo que fueron trasladados al hospital de esta localidad.

Los policías de la unidad especializada de la comisaría de Puno y el fiscal de turno de Juli desarrollaron el levantamiento del cadáver y otras diligencias para esclarecer las causas de la desgracia. El camión circulaba cargado de ladrillos.