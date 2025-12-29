Un vehículo, al parecer, conducido por un ebrio, causó tragedia familiar, pues arrolló a un padre de familia y a sus dos hijos que se desplazaban en una moto lineal, además de arrastrar varias cuadras y causar la muerte del niño de 8 años de edad.

El accidente ocurrió a las 10:00 horas de este lunes en la avenida Julio C. Tello y el jirón José María Arguedas de la urbanización La Capilla de la ciudad de Juliaca, donde el vehículo de placa AAV-011 embistió violentamente a la unidad menor en la que se desplazaban el padre de familia y sus dos hijos.

El irresponsable conductor huyó del lugar arrastrando por unas 6 cuadras al menor de 8 años de edad, mientras el chofer de la motocicleta y su hija salieron disparados y quedaron heridos en el lugar del siniestro. Ambos están graves en el establecimiento de salud.

La camioneta fue interceptada por la avenida Andrés Avelino Cáceres, a la altura de la feria de carros. En el trayecto quedaron esparcidos los zapatos y una chompa ensangrentada del menor, cuyas escenas causaron profunda conmoción e indignación entre los vecinos y transeúntes, quienes retuvieron la unidad.

En el vehículo estaban 4 personas incluido el chofer, presuntamente bajo efectos del alcohol, quienes rápidamente fueron trasladados a la dependencia policial. En la unidad hallaron una botella de licor.

Mientras los agentes del serenazgo municipal trasladaron al menor de 8 años hasta el hospital Carlos Monge Medrano, hasta donde lamentablemente llegó sin signos vitales.