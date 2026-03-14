Por: Feliciano Gutiérrez

El juez del Tercer Juzgado de Investigación Investigación Preparatoria de Juliaca dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de Jhonatan Gonzáles Q. y Odid Pérez V., quienes son procesados por los presuntos delitos de homicidio calificado y fabricación comercialización uso o porte de armas.

Los hechos ocurrieron, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el viernes 6 de marzo en la plaza Zarumilla de la ciudad de Juliaca. Gonzáles, junto a otra persona aún no identificada, atacaron con armas de fuego a dos jóvenes que se encontraban sentados en la referida plaza.

Tras el crimen ambas personas, huyeron hacia un vehículo que era manejado por Pérez y posteriormente se dieron a la fuga. Luego de una operación policial, ambos procesados fueron detenidos en el sector de Ayabacas.

Durante la intervención también encontraron armas de fuego y, según la Fiscalía, ambos detenidos no contaban con licencia para portar armamento.

Luego de escuchar los argumentos de las partes en audiencia, el magistrado consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los procesados con los hechos denunciado.

Asimismo, considerando que la sanción a imponerse supera los 19 años de cárcel y que ambos imputados carecen de arraigos que aseguren su presencia durante las pesquisas, el juez dispuso el mandato de prisión preventiva mientras concluyen las investigaciones.