Con heridas en el rostro y en otras partes del cuerpo, Jesús Pacsi Mamani (62) narró cómo fue agredido brutalmente por su propia hija y el enamorado de esta. Pidió detención y prisión preventiva para los agresores.

La tarde del último lunes, el sexagenario fue agredido físicamente por su hija, Erika Pacis Apaza (21) y su enamorado Jaime Parisuaña Condori (31). El hecho ocurrió dentro de un hoyo en la urbanización San Valentín del distrito de San Miguel.

“Los dos (su hija y enamorado de ella) me agredieron por más de dos horas, me golpearon, me patearon y hasta saltaron encima de mí. Los vecinos me salvaron, sino hubiera estado muerto”, narró el agraviado.

Pacsi Mamani dijo que su hija Erika tiene un compromiso anterior, por lo que consideró que Parisauaña Condori es su amante. “Yo no aceptaba que mi hija conviva con ese señor Parisuaña, ella tiene su hija con su anterior compromiso. Al parecer, por eso me amenazaban y ahora casi me matan”, agregó.

Recordó que la tarde del lunes, cuando llegaron los serenos al lugar, los presuntos agresores fugaron en un mototaxi y están como no habidos. Los vecinos grabaron video de cómo atacaban al sexagenario.

Este caso ya fue denunciado en la comisaría y el Ministerio Público, pero las autoridades -al cierre de esta nota- todavía no detenían a los implicados. “Están libres, tengo temor, me pueden matar”, sostuvo.

El abogado del agraviado señaló que este caso está tipificado como intento de asesinato, además de añadir que existen videos que grabaron los vecinos en la que se observa cómo la mujer y el individuo atacan violentamente al sexagenario dentro de un hoyo.