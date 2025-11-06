Cansados del incremento de hechos delictivos, los pobladores de la urbanización Los Geranios de Juliaca arrestaron a un adolescente acusado de haber participado en un hecho delictivo para posteriormente prenderle fuego al mototaxi en la que se desplazaba el sospechoso.

Según las indagaciones, el menor de iniciales J.C.A.Ch (17), junto a sus cómplices, habrían cogoteado a una pareja de enamorados en las inmediaciones de la urbanización Santa María para posteriormente huir en un mototaxi. Los agraviados, junto a los policías, realizaron el seguimiento y lograron arrestar en las inmediaciones de la urbanización Los Geranios.

Los agentes trasladaron al intervenido hasta la dependencia policial con el objeto de continuar con las investigaciones. Según los moradores, los cómplices del atraco habrían fugado a pie. En el poder del sospechoso hallaron un cuchillo, cuyo objeto habría sido utilizado para el hecho delictivo.

Los vecinos exigieron a los policías realizar una exhaustiva investigación que permita capturar a los demás ladrones. El vehículo menor de placa 3772-27 terminó convertido en chatarra.