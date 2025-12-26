Un nuevo escándalo en la Policía Nacional. Un suboficial PNP fue detenido por estar involucrado en el robo de un automóvil que se produjo en el distrito de Desaguadero, en la provincia de Chucuito.

El propietario del vehículo de placa V8F-396, Vidal Chambilla, denunció el robo de su unidad que estaba estacionado en el frontis de su domicilio, en el jirón Independencia de este distrito ubicado en la frontera con Bolivia.

El agraviado y los vecinos realizaron la revisión de las cámaras de seguridad, observando que un patrullero policial circulaba en forma sospechosa por varias veces por el lugar donde se produjo el hecho delictivo, por lo que sospecharon que los policías estarían implicados.

Los pobladores realizaron protesta en la puerta de la comisaría de Desaguadero, donde un oficial de la PNP reveló que un suboficial de nombre Jhonatan Wirse habría admitido su participación en el hecho delictivo. El robo fue cometido junto a un civil que aún no fue identificado, dijo.

El vehículo robado fue abandonado en el centro poblado Los Ángeles de la región de Moquegua. Al descubrirse el hecho, los pobladores pidieron remoción de todo el personal de la comisaría de Desaguadero, ya que consideran que más policías estarían involucrados.

Asimismo, se supo que el policía intervenido es chofer del patrullero y estaba de franco el día de los hechos, además, habría sacado la unidad sin autorización de sus superiores.