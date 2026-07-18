Un fatídico accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en la ciudad de Puno, donde el conductor de un automóvil perdió la vida de forma instantánea. El trágico hecho ocurrió en la avenida Costanera Sur, a la altura del sector Chejoña, conmocionando a los vecinos de la zona quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

La unidad siniestrada, un vehículo de placa X2M-275, sufrió un despiste y dio varias vueltas de campana hasta terminar a un costado de la transitada vía. Presumen que el exceso de velocidad habría sido la causa principal por la que el conductor perdió el control de la unidad.

Hasta la escena del accidente llegaron miembros de serenazgo y los bomberos, quienes lamentablemente constataron que el chofer ya no presentaba signos vitales. Ante el deceso, se limitaron a dar aviso a la Policía Nacional y al Ministerio Público; posteriormente, pasadas las 9:00 a. m., se procedió con las diligencias para el levantamiento del cadáver.

Los testigos refieren que en el lugar hallaron un arma de fuego, por lo que suponen que sería un agente de la Policía Nacional, sin embargo, la fiscal que participó de las diligencias, en forma extraña dijo que no reportaron el hallazgo del arma.

Casi al final de la diligencia, llegaron los familiares de la víctima, confirmando que se trata de un agente policial de nombre Ronald Callata Laura. El cuerpo inerte fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley.