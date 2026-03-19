La madrugada de este jueves, sujetos desconocidos izaron una bandera boliviana en el embarcadero de la comunidad de Isani, en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, a 25 kilómetros de la frontera con Bolivia.

La denuncia fue realizada por el presidente comunal, Ricardo Jiménez Castilla, lo que motivó la llegada de agentes de la Policía Nacional y miembros del Ejército. Los uniformados retiraron el emblema extranjero del mástil con apoyo de una grúa.

Los comuneros exigieron a las autoridades presencia policial y militar permanente en la zona para evitar que se repitan hechos similares, ya que no sería la primera vez que aparece una bandera izada en territorio peruano.

Las autoridades informaron que iniciaron las investigaciones para identificar y detener a los responsables de colocar la bandera extranjera en esta zona del país.

Un hecho similar se registró en agosto del 2025 en el centro poblado Pajana San Agustín, en la provincia de Yunguyo, donde también se izó una bandera boliviana en territorio peruano, lo que generó diversas reacciones.