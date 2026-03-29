Puno: Presidente Balcázar llegó a Juliaca y participó del inicio de la segunda etapa del proyecto integral de agua

El Gobierno peruano realiza el acto simbólico de colocación del primer tubo de la Etapa II del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA) Juliaca, marcando así el inicio de la segunda fase de esta megaobra que dotará de servicios básicos de calidad a 217 urbanizaciones de los distritos de Juliaca y San Miguel, en la región Puno.

El presidente de la República, José María Balcázar, encabezó la ceremonia que da inicio a esta etapa, acompañado por premier, Luis Arroyo Sánchez; el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate; el alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez; y el alcalde distrital de San Miguel, Cristin Mamani Mamani.

De esta manera, se concreta la promesa asumida en noviembre del año pasado por el Ministerio de Vivienda ante autoridades, dirigentes y población beneficiaria: impulsar y garantizar la continuidad del PIAA Juliaca, considerado el proyecto de saneamiento más grande en la historia del Perú ejecutado por el sector.

Según dijeron, los trabajos de la Etapa II estarán a cargo del Consorcio Juliaca, integrado por las empresas colombianas Ingecol Sucursal de Perú y Lydco Ingeniera S.A.S, y demandarán una inversión superior a los S/125 millones.

Esta etapa comprende la instalación de más de 25 mil conexiones domiciliarias de agua potable, 4,8 km de líneas de aducción, 2,4 km de redes primarias y 94 km de redes secundarias. Asimismo, se construirá un nuevo reservorio de agua potable y se optimizará el sistema existente. En alcantarillado, se implementarán 6359 conexiones, 6 km de colectores primarios, 26 km de colectores secundarios y la renovación de 35 km de colectores secundarios.

Con estas intervenciones, el MVCS busca mejorar las condiciones de vida de más de 370 mil habitantes, quienes accederán a servicios de agua potable y saneamiento de calidad tras más de 40 años de espera. Esto permitirá reducir riesgos de enfermedades y brindar mayor bienestar, seguridad y oportunidades de desarrollo para las familias beneficiarias.

Asimismo, el Jefe del Estado realizó el anuncio otras obras para la región de Puno.