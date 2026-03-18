Los policías detuvieron a un presunto delincuente apodado “Miguelón”, quien está involucrado en asalto y robo en agravio de mineros. La intervención ocurrió en un local nocturno del centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

La mañana de este lunes, como se recuerda, un grupo de mineros arrestaron y castigaron al presunto ladrón identificado como Ricardo Velasco Mamani Mamani (33), quien junto a su cómplice (huyó del lugar) asaltaron a tres mineros.

Luego de ser rescatado por los policías, el presunto delincuente admitió haber participado en el hecho delictivo junto a su amigo conocido como “Miguelón”, cuyo verdadero nombre sería Rubén Condori Quispe (36).

Tras la información, los policías organizaron la búsqueda y ubicación del cómplice, ingresando al local nocturno denominado “Colegio”, donde los agraviados reconocieron a “Miguelón” como uno de los autores del asalto.

En el poder del intervenido, se encontró una munición y un celular. Luego se realizó el registro en su domicilio ubicado en el barrio Alto Huáscar, donde se halló un revólver, 5 municiones, un chaleco antibala y 8 celulares.

Asimismo, cerca de su vivienda se encontró un arma de fuego con su respectiva cacerina con 6 municiones. “Miguelón”, junto al otro detenido, son investigados por el delito de asalto y robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego.