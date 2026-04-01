Una jornada de protestas y enfrentamientos se registró en la ciudad de Juliaca, región Puno, tras la llegada del candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien arribó la mañana de este miércoles al aeropuerto local.

El aspirante a la Presidencia por el partido Renovación Popular fue recibido inicialmente por simpatizantes. Sin embargo, durante el desplazamiento desde el terminal aéreo hacia el centro de la ciudad, un grupo de familiares de las víctimas de los hechos ocurridos el 9 de enero de 2023 realizó una protesta en rechazo a su presencia.

Durante la manifestación se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y seguidores del candidato, lo que generó situaciones de tensión en la vía pública.

Cuatro heridos fueron trasladados a hospital de Juliaca

Según reportes de los propios afectados, cuatro personas resultaron heridas durante los disturbios y fueron trasladadas al servicio de emergencia del Hospital Carlos Monge Medrano.

Los lesionados señalaron que las agresiones habrían sido provocadas por simpatizantes del candidato presidencial. Por su parte, representantes del partido indicaron que también resultaron heridos algunos de sus militantes durante los incidentes.

Mitin político fue suspendido por protestas

Otro grupo de pobladores se concentró en los exteriores del local de eventos Alola Eventos, donde estaba previsto que López Aliaga encabezara un mitin político.

Debido a las protestas registradas en los alrededores, la actividad proselitista no pudo realizarse. Durante la jornada, manifestantes quemaron banderines partidarios y arrojaron tierra a vehículos vinculados a la campaña electoral como señal de rechazo.

Los dirigentes que participaron en las protestas señalaron que estas acciones responden a su descontento frente a posturas atribuidas al candidato relacionadas con las víctimas de las protestas sociales del 9 de enero, cuyos familiares participaron en las movilizaciones.

Dirigente político confirma afectados entre militantes

El candidato al Congreso por Renovación Popular, Javier Bernal Salas, lamentó los hechos ocurridos e informó que algunos militantes del partido también resultaron heridos durante los enfrentamientos.

Mientras tanto, el candidato presidencial permaneció en un hotel del centro de la ciudad sin concretar la actividad política que tenía prevista como parte de su agenda en la región.