El Ministerio Público, mediante un comunicado, informó que el monto recaudado por concepto de donativos a favor de tres menores de edad en situación de orfandad tras fallecimiento de su madre, asciende a 140 mil 604 soles.

La mañana del 21 de diciembre, en la vía Juliaca - Huancané, un vehículo embistió y mató a la mujer de nombre Sabina Luque, quien a bordo de su triciclo y junto a su hijo de 13 años, se dirigía a vender jugo de quinua. La madre de familia era la única que sostenía a sus tres vástagos, lo que generó consternación entre la población, que decidió apoyar económicamente y con víveres para los huérfanos.

Las fiscalías de Familia y de Prevención del Delito, conjuntamente con sus tíos, su madrina y autoridades locales, participaron en la contabilización de los donativos en dinero en efectivo, sumando un total de 140 mil 604 soles. Dichos fondos se encuentran actualmente bajo custodia.

Asimismo, informaron que, ante la inacción de los familiares directos y de la madrina para efectuar el depósito del dinero, la Fiscalía Provincial de Familia solicitó al Juez de Familia que los recursos sean depositados en una cuenta del Banco de la Nación.

El comunicado aclara que el dinero será administrado por el Consejo de Familia, conformado por los tíos biológicos, la madrina y el menor de iniciales J.A.V.V., de 13 años, quien es considerado sujeto de derecho.

El Ministerio Público precisó que la Fiscalía de Familia no administra ni dispone de los bienes donados, y advirtió que cualquier información difundida en redes sociales que afirme lo contrario no se ajusta a la realidad.

Vale precisar, que este monto de dinero, no incluye los donativos que recibieron otras personas responsables de páginas de internet, quienes recaudaron prometiendo la construcción de la vivienda para los menores. En este caso, la suma sería más de 40 mil soles.