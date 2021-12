Cinco regidores de la comuna de San Román dijeron que presentaron dos denuncias ante la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades en la obra de bypass de la salida a Cusco.

El regidor Eliot Alarcón refirió que para la ejecución de la obra no se tomó en cuenta el expediente reformulado, alegando que el bypass no soportaría más de 18 toneladas. Además, agregó que el residente y supervisor no están respetando el cronograma de la ejecución, pues primero debieron mejorar la cimentación.

Mientras otros concejales dijeron que también se habrían cometido presuntas anomalías en la contratación del residente y otros, por lo que presentaron los indicios ante la Contraloría.