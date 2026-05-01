​Un fatídico accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves en la ciudad de Juliaca, dejando como saldo el fallecimiento de un joven repartidor de gas.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida América y el jirón Argentina, donde la motocicleta en la que se desplazaba la víctima fue colisionada violentamente por un automóvil de placa BDQ-319.

Tras el fuerte impacto, agentes de la Policía Nacional se constituyeron en el lugar del siniestro, encontrando el cuerpo sin vida del trabajador tendido en el pavimento junto a su vehículo menor y dos balones de gas.

La escena del accidente fue rápidamente acordonada para facilitar las labores de los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público.

​El conductor del automóvil implicado fue intervenido por las autoridades y trasladado a la dependencia policial para iniciar las investigaciones correspondientes que determinen su grado de responsabilidad.

En tanto, el personal policial, fiscal y médico legista procedieron con las diligencias para el levantamiento del cadáver. El infortunado fue identificado como: Marco Antonio Ch.F (50).