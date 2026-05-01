La Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Puno ha encendido las alarmas tras reportar 112 casos confirmados de sarampión, con una concentración preocupante en Juliaca (60 casos), San Pedro de Putina Punco (21) y San Miguel (16).

La propagación se expande a las localidades como Macusani (01), Ayaviri (01), Puno (04), Cabanilla (01), Caracoto (02), Huata (01), San Juan del Oro (02), Chupa (01), Moho (01) y Juli (01).

Desde que se presentó el primer caso, hace un mes, se tomó 378 muestras, de los cuales 183 aún están pendientes de los resultados, por lo que las autoridades advierten que la cifra de contagios podría incrementarse significativamente en los próximos días.

Ante este escenario, la DIRESA solicitó formalmente al Consejo Regional la declaratoria de emergencia sanitaria para las provincias de San Román y Sandia. Esta medida busca habilitar recursos financieros y logísticos excepcionales para frenar el avance del virus, permitiendo intensificar las campañas de vacunación y fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que adopte medidas de prevención estrictas, especialmente ante la proximidad de eventos masivos como la feria de Alasitas y Cruces en este mes. También piden a los ciudadanos a completar sus esquemas de vacunación y acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma sospechoso, buscando evitar que las festividades locales se conviertan en focos de contagio descontrolados mientras se espera la aprobación oficial del estado de emergencia.