La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno reportó considerable incremento de casos de sarampión en la región, que llegó a la cifra de 680. La provincia de San Román es el principal foco de contagio con 509 casos registrados, seguida por Puno con 69, Sandia con 39 y San Antonio de Putina con 20.

Como respuesta, las brigadas de salud siguen con el “barrido de vacunación” enfocado en la población infantil. Entre las intervenciones más recientes destaca la inmunización de estudiantes en las instituciones educativas Siale y Putucuni (esta última en el distrito de Coata), logrando completar los esquemas regulares de vacunación. Asimismo, se realizaron talleres de sensibilización y campañas de inmunización dirigidas a los usuarios del Programa Juntos.

Con el objetivo de garantizar un acceso oportuno y permanente a las dosis, la DIRESA mantiene operativos diversos puntos fijos de vacunación tanto en la ciudad de Puno como en otras localidades clave de la región. Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia para que acudan a estos centros urbanos y rurales, asegurando que la meta principal es cerrar las brechas de cobertura y frenar la propagación del virus de manera definitiva.