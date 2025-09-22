Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de San Román sentenciaron a 18 años de pena privativa de libertad efectiva en contra del suboficial PNP Jonny Curo Juanito, como uno de los autores de los delitos de lesiones graves con subsecuente de muerte y omisión de auxilio en el caso de la muerte del policía Jhon Abimael Araujo Salas.

La fiscal adjunta provincial, Marcela La Fuente Vera, detalló que los hechos se remontan a octubre de 2022, cuando el suboficial Araujo fue hallado inconsciente en el parque de Las Aguas, del jirón Azángaro, en la ciudad de Juliaca, tras ser arrojado de un patrullero policial según registro de las cámaras de seguridad.

El efectivo permaneció 7 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Carlos Monge Medrano, falleciendo el 25 de octubre a causa de un Traumatismo Encéfalo Craneano, infectado con edema cerebral.

Tras las audiencias de juicio oral, los magistrados concluyeron que el suboficial Curo Juanito es uno de los autores del delito, por lo que impusieron la pena de 18 años de cárcel.

Asimismo, dictaron sentencia en contra de otros dos suboficiales PNP: Juan Luis Mamani T., y Zulma Cruz M., a 2 años con 6 meses de cárcel efectiva por haber abandonado a su colega en la vía pública. Ambos están con orden de captura.