El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la provincia de San Román sentenció a 35 años de cárcel a Kevin Yampier Coanqui Zapana, quien es procesado por el crimen perpetrado en agravio de Marionela Hanco Ramírez (27) y su hijo de 4 años de edad.

Los hechos, de acuerdo a la investigación fiscal, ocurrieron en diciembre de 2023, en el pasaje Las Flores, en la capital de la provincia de Huancané. El sujeto, luego de consumir bebidas alcohólicas, ingresó a la vivienda de las víctimas y les atacó utilizando un arma blanca.

En base a los argumentos expuestos durante el juicio, por unanimidad, el colegiado condenó al investigado por la comisión de los delitos de feminicidio agravado, homicidio calificado y hurto agravado, imponiendo 35 años de prisión. La sanción impuesta fue en concurso real de delitos.

Asimismo, los magistrados integrantes del colegiado: Víctor Paredes Mestas, Yessica Condori Chata y Richard Condori Chambi, dispusieron que el procesado pague una reparación civil de 265,330 soles a favor de los representantes de la parte agraviada.