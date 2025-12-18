El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) informó sobre la recuperación de una cría de zorro andino (Lycalopex culpaeus), de aproximadamente 3 a 4 semanas de edad, que fue hallada herida por un ciudadano en la ciudad de Puno.

El ejemplar fue encontrado en las inmediaciones de la avenida Costanera, envuelto en una manta y abandonado entre el pasto. Tras ser puesto a disposición del SERFOR, profesionales de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Puno realizaron la evaluación correspondiente, determinando que se trataba de una cría hembra de 28 centímetros de longitud, que presentaba un cuadro de deshidratación y una leve inflamación en el tendón de la pata trasera izquierda, presuntamente asociada a una fractura.

Actualmente, el animal se encuentra bajo cuidado especializado del SERFOR, recibiendo atención veterinaria y alimentación adecuada. Debido a su corta edad y estado de vulnerabilidad, requiere cuidados constantes para estabilizar su salud y brindarle una oportunidad de recuperación.

“El zorro andino cumple un rol fundamental en nuestros ecosistemas, ya que contribuye al control de poblaciones de roedores que afectan los cultivos y el almacenamiento de alimentos. El retiro de estos animales de su entorno natural altera seriamente el equilibrio ecológico. Este caso evidencia el daño que se ocasiona a nuestra biodiversidad y la crueldad asociada al tráfico ilegal de fauna silvestre”, señaló Elmer Ventura Flores, administrador técnico del SERFOR Puno.

El funcionario hizo un llamado a la reflexión ciudadana sobre el impacto negativo de la captura y el comercio ilegal de fauna silvestre, prácticas que suelen dejar a crías indefensas y sin posibilidades de sobrevivir en su entorno natural.

Además, recordó que la caza, captura, transporte, posesión, exhibición y comercio ilegal de fauna silvestre constituye una infracción muy grave, de acuerdo con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.° 29763, sancionada con multas que pueden oscilar entre 10 y 5 000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).