Con participación de las principales autoridades y cientos de pobladores creyentes, se desarrolló la solemne misa y procesión en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, reafirmando la fe y devoción.

La misa central, el acto de fe más importante de la Festividad, se desarrolló la mañana de este lunes en la plaza Mayor de Puno, donde cientos de devotos se congregaron para agradecer, orar y renovar su devoción a la Mamita Candelaria.

Pasadas las 14 horas, en medio de lluvia, se cumplió con la procesión por las principales calles de la ciudad. Durante su recorrido, calles adornadas con alfombra de flores, los devotos de las instituciones y asociaciones rindieron homenaje, además de pedir que los proteja e ilumine en sus quehaceres diarios.

GANADORES DE CONCURSO

En honor a la Virgen, el sábado y domingo se realizó el concurso de danzas originarias, con participación de más de 140 conjuntos provenientes de los distritos y provincias de la región de Puno.

Los ganadores son: primer lugar ocupó el Conjunto Carnaval Lawa kumus del Centro Poblado de Villa Socca de Ácora 86.55 puntos, segundo lugar la Asociación Cultural Chacareros Fuerza Aymara Yanaque Zona Lago de Ácora 86.38 puntos y el tercer lugar ocupó el Conjunto Juventud de Wifalas San Antonio de Putina 85.82 puntos.

Para los días 8, 9 y 10 de febrero se programó el concurso y pasacalle de los conjuntos de trajes de luces, teniendo como escenario el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano y las calles de la ciudad de Puno, en honor a la Virgen de la Candelaria.