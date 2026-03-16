Por: Feliciano Gutiérrez

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó mercancía de contrabando por un valor que supera los 118 mil soles en cuatro almacenes del mercado Tupac Amaru, como resultado de acciones de verificación e inspección realizadas en diversos establecimientos comerciales de la ciudad de Juliaca.

La incautación se desarrolló en el marco de la desarticulación de la presunta organización criminal denominada “Los Cumpas del Sur”, la cual estaría vinculada a facilitar el ingreso y traslado de mercancía de contrabando desde la frontera con Bolivia hacia distintos puntos de la región Puno.

El operativo se realizó de manera interinstitucional, con la participación de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional del Perú, el Ejército Peruano y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La acción conjunta permitió fortalecer las capacidades de control del Estado frente al comercio ilegal, destacando la importancia del trabajo articulado entre las instituciones encargadas de la fiscalización aduanera, la investigación policial especializada y la persecución penal, contribuyendo así a la protección de la economía nacional y al cumplimiento de la normativa aduanera vigente.

Durante el referido operativo también se detuvo a policías y civiles involucrados en la presunta organización criminal “Los Cumpas del Sur”.